Nach Dumm-Rot: So geht es für Hertha-Star Zeefuik weiter

Der Knackpunkt: Schiedsrichter Tobias Reichel (39) zeigt Deyovaisio Zeefuik (26) die Rote Karte. © Federico Gambarini/dpa

Der Fanliebling gibt immer 110 Prozent, steckt nicht zurück - auch nicht vor den eigenen Mitspielern - und kassiert gerne mal eine gelbe Karte (sechs in zwölf Ligaspielen).

"Seine Spielweise hat nichts damit zu tun, was in Köln passiert", sagte Fiél. "Was vor meiner Zeit war, interessiert mich nicht. Mich interessiert die Zeit, seitdem ich da bin. Und da ist er ein Spieler, der jeden Tag vorangeht, der in jedem Training ein Vorbild ist und alles investiert, was er hat."

Hertha begann am Mittwoch stark, ging früh in Führung, dann aber sah Zeefuik in der 26. Minute mit einem unnötigen Kopfstoß die Rote Karte. Zu zehnt konnten die Berliner auf dramatische Weise das Pokal-Aus nicht mehr abwenden. Vor den Bus werfen wollte der Dardai-Nachfolger seinen Kämpfer jedoch nicht.

"Er ist ein Mensch wie wir alle auch, der gestern einen großen Fehler begangen hat. Das weiß er selber am allermeisten", will Fiél die Rote Karte auch nicht kleinreden. "Nicht, dass sie denken, der Trainer ist nicht ganz dicht. Es ist ganz klar, dass er einen unfassbaren Fehler gemacht hat. Daraus muss (!) er lernen. Sonst wird's schwierig für ihn als Fußballer. Wenn dir das zwei-, drei-, viermal passiert, wird’s schwer. Aber davon gehen wir nicht aus."