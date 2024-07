19.07.2024 16:00 Nach Verletzungs-Frust: Worauf Fiél im Trainingslager den Fokus legen will

Hertha BSC startet das Trainingslager mit dem nächsten Verletzten. Cristian Fiél erklärte in einer Medienrunde, was er trainieren lassen will.

Von Johannes Kohlstedt

Walchsee - Schlimmer hätte der erste Tag im Trainingslager kaum beginnen können. Als die Spieler wie gewohnt unter Anleitung von Fitnesstrainer Henrik Kuchno das Aufwärmprogramm absolvierten, beobachtete Kevin Sessa (24) seine Kollegen nur aus der Ferne. Cristian Fiél (44) richtet den Blick wieder nach vorne. © Soeren Stache/dpa Kurze Zeit später teilte Hertha BSC nach dem Ausfall von Fabian Reese (26) die nächste Schock-Nachricht mit: Sessa muss sich am Knie operieren lassen, fällt die nächsten Wochen aus. "In erster Linie tut es mir unfassbar für den Jungen leid. Er war mit großer Vorfreude jeden Tag im Training. Es geht jetzt darum, dass er es hinter sich bringt und wir als Mannschaft - so, wie es sich gehört - hinter ihm stehen", sagte Cristian Fiél bei einer Medienrunde, bei der auch TAG24 vor Ort war. Bis zur OP wird der 24-Jährige noch im Trainingslager bleiben - von sich aus. "Ich liebe so was. Das zeigt auch sein Charakter. Er hätte jetzt auch noch mal zur Familie fahren können oder so, aber das spricht schon für ihn." Hertha BSC Hertha gibt Trainingslager-Kader bekannt: Wer Reese ersetzt, wer fehlt Dabei hinterließ der 24-Jährige in der Vorbereitung bislang einen guten Eindruck. Nun aber muss Fiél erst einmal umplanen. Der 44-Jährige muss nicht nur Herthas Top-Star, sondern auch noch Sessa ersetzen. Das Casting hat bereits begonnen. Zwei wichtige Säulen brechen zwar vorerst weg, umgeschmissen werden die Pläne nach dem erneuten Verletzungsschock allerdings nicht. Der Dardai-Nachfolger hat verraten, worauf in Österreich der Fokus liegt: "Wir müssen die Zeit noch nutzen, weil wir die Einheiten noch brauchen. Ich will noch ein paar Sachen einbringen, aber ein Großteil wird auf jeden Fall das Anlaufen sein." Kevin Sessa (24, r.) steht Hertha wochenlang nicht zur Verfügung. © Soeren Stache/dpa Cristian Fiél: "Im Spiel mit Ball müssen wir noch den ein oder anderen Fehler abstellen" Schon vor der Abfahrt erklärte der 44-Jährige, dass auch das Gegenpressing Teil der Übungsinhalte sein wird. "Im Spiel mit Ball müssen wir noch den ein oder anderen Fehler abstellen, weil wir immer wieder den Gegner die Möglichkeit gegeben haben, zu Torchancen zu kommen." Seit Fiél bei Hertha das Zepter übernommen hat, kristallisiert sich das 4-3-3 als Stammformation heraus. Durch die zwei Ausfälle ist allerdings auch ein Systemwechsel mit beispielsweise zwei Stürmern denkbar. "Das ist immer eine Option", so der Spanier. "Jetzt gucke ich aber erst mal, dass wir jeden Tag gut trainieren und weiter Dinge verbessern."

