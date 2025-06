Nächste Abgänge? Was das erste Hertha-Training verrät

Berlin - Es war voll auf dem Schenckendorffplatz. Unter den Augen von über hundert Schaulustigen startete Hertha BSC mit gleich 24 Feldspielern am Montag die Vorbereitung auf die neue Saison . Zwei Hertha-Stars suchten die Fans aber vergeblich: Kelian Nsona (23) und Agustin Rogel (27).

Hertha startet wieder das Training. © Andreas Gora/dpa

Verkürzten die Nationalspieler Marton Dardai (23) und Jon Dagur Thorsteinsson (26) gar ihren Urlaub, ist das Fehlen als ein klares Zeichen in Richtung der Leihspieler zu verstehen: Hertha plant nicht mehr mit dem Duo!

Nsona konnte nach zwei schweren Knieverletzungen beim niederländischen Zweitligisten endlich Fuß fassen, erzielte 13 Saisontore und legte noch fünf Treffer auf. Eine Zukunft hat der Franzose aber nicht mehr.

Sein Pech: Der Flügelflitzer ist neben Rogel noch einer der letzten Profis mit üppigem Erstligagehalt. Im Winter 2022 lotste Ex-Manager Fredi Bobic (53) Nsona für 500.000 Euro von SM Caen nach Berlin - trotz Kreuzbandriss.

Glücklich wurde er in der Hauptstadt nie. Stattdessen ist der Franzose wohl der größte Pechvogel der vergangenen Jahre. Kaum startete er nach seinem Kreuzbandriss mit der Vorbereitung, verletzte er sich diesmal am Knie. Die komplette Saison war gelaufen. Auch die Leihe zu MSK Zilina verlief eher unglücklich. In Emmen aber startete Nsona endlich durch.