Nicht Scherhant, Dardai oder Christensen: Er ist Herthas Reese-Ersatz!

Berlin - Gegen Paderborn durfte sich Palko Dardai (25) auf links versuchen und blieb blass. In Hamburg setzte Cristian Fiél dann auf Derry Scherhant (21), den die meisten schon zum Saisonauftakt erwartet hatten. Den Ersatz für Fabian Reese (26) fand man allerdings auf einer anderen Position: links hinten.

Bezeichnend: In der 84. Minute - inzwischen spielte er zentral - nahm er Selke einige Meter ab, stoppte den Konter robust und holte sich lächelnd die Gelbe Karte ab. Abgeklatscht wurde er von seinen Mitspielern dennoch. Schon in der 60. Minute rettete Zeefuik stark gegen Jatta.

Dabei wäre Zeefuik beinah gar kein Herthaner mehr. Im Sommer lief der Vertrag aus. Der 26-Jährige verlängerte dennoch. Schon vorher hatte er sich mit Auftritten wie beim HSV in die Herzen der Fans gespielt. "Ich habe all ihre Kommentare gelesen, in denen sie mich gebeten haben zu bleiben. Sie haben mir damit ein gutes Gefühl gegeben, mich sehr stolz gemacht", erklärte das Kämpferherz bei seiner Vertragsverlängerung.

Am Sonntag im Pokal (15.30 Uhr/Sky) dürften seine Qualitäten wieder gefragt sein. Einen Kämpfer und emotionalen Anführer können die Berliner in Rostock gut gebrauchen. Reese fällt noch Wochen aus, aber zum Glück ist ja Zeefuik noch da.