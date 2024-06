Es ist unterschrieben: Deyovaisio Zeefuik bleibt Herthaner!

Berlin - Der Niederländer Deyovaisio Zeefuik (26) wird auch in der Saison 2024/25 die Fahne von Hertha BSC auf der Brust tragen.

Der Niederländer Deyovaisio Zeefuik (26, l.) hat seinen Vertrag bei Hertha BSC verlängert. © Burmann/City-Press GmbH

Das teilte der Klub am heutigen Montag mit.

Demnach hat er seinen Vertrag bei der alten Dame um ein weiteres Jahr verlängert und wird in der kommenden Spielzeit wieder mit der Rückennummer 42 auflaufen.

"Deyo hat in der abgelaufenen Saison auf verschiedenen Positionen mit stabilen Leistungen überzeugt und unser Spiel mit seiner Intensität, seiner Einsatzfreude und seiner Dynamik bereichert", freut sich Sportdirektor Benjamin Weber auf eine weitere Zusammenarbeit.

"Ich bin glücklich hier zu bleiben (...). Hertha ist ein toller Club und wir haben hier klasse Bedingungen, aber genauso wichtig waren für mich die Fans", so Zeefuik. Und weiter: "Ich habe all ihre Kommentare gelesen, in denen sie mich gebeten haben zu bleiben. Sie haben mir damit ein gutes Gefühl gegeben, mich sehr stolz gemacht!"