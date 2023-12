Oh, oh Hertha: Reese droht auszufallen!

An der Voraussetzung für das Spiel gegen Schlusslicht Osnabrück (13 Uhr/Sky) ändert aber auch ein möglicher Ausfall Reeses nichts: Die Alte Dame, seit acht Spielen ungeschlagen, will den nächsten Sieg! "Wir müssen auch dran bleiben. Um Weihnachten über etwas Positives zu reden, brauchen wir drei Punkte", so Dardai.

Schon in Kaiserslautern konnten die Hertha-Fans einen kleinen Eindruck bekommen, wie es ohne ihren Unterschiedsspieler aussehen könnte. Der 26-Jährige wurde die erste Halbzeit geschont, saß nur auf der Bank. In dieser war Hertha BSC - auch aufgrund der 120 Pokalminuten - komplett harmlos.

Sein Ausfall wäre ein herber Schlag. Seit Wochen macht der Ex-Kieler den Unterschied aus. Reese ist nicht erst seit der Gala-Vorstellung gegen den HSV in Top-Form, erzielte in der Liga vier Tore und sieben Assists.

Mit einem Sieg wäre der Hauptstadtklub mit dann 27 Punkten endgültig auf Tuchfühlung mit den Aufstiegsplätzen. Ohne Reese und mit einem Stürmer in der Krise wird die Aufgabe gegen den Tabellenletzten nicht einfacher. Letzte Woche rang Osnabrück Spitzenreiter St. Pauli (1:1) ein Remis ab.

Was jedoch die Tor-Krise von Haris Tabakovic (seit fünf Spielen ohne Treffer) betrifft, könnte diese schon am Samstag enden. Zumindest nach Pal Dardai. "Ich habe schon so ein Gefühl, dass er am Wochenende nicht ein, sondern zwei Tore erzielt." Nur auf die Vorlagen von Reese muss "Fluppe" wohl verzichten.