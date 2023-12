Hertha mit Wahnsinns-Comeback: Alte Dame haut Hamburg im Pokal-Krimi raus

Fabian Reese lässt Marton Dardai (r.) und Pascal Klemens jubeln. © Andreas Gora/dpa

Er rette Hertha erst mit seinem späten Ausgleichstreffer in die Verlängerung und verwandelte auch noch den letzten fälligen Elfmeter. An dieses Spiel wird man sich in Charlottenburg noch lange erinnern!

Die Hertha-Fans in der Ostkurve feierten schon vor Anpfiff den verfrühten Jahreswechsel. Mit Leuchtraketen und Rauschschwaden hüllten sie das Olympiastadion ein. Kaum hatte sich der Rauch verzogen, sahen sie den von Pal Dardai erwarteten Pokalfight. Es wurde ein dramatischer Abend.

Hertha legte die Nervosität schnell ab, bot Hamburg zwar immer wieder Räume an, wusste offensiv aber durchaus zu gefallen und war den Temperaturen entsprechend dann eiskalt zur Stelle.

Der wieder einmal auffällige Fabian Reese leitete den Angriff ein und vollendete schließlich - mit Unterstützung des Pfostens. Die Kugel klatschte zunächst an den Innenpfosten und fiel Reese wieder vor die Füße. Der ließ sich nicht zweimal bitten - 1:0 (21.).