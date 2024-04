Packt Hertha BSC drei Siege am Stück? Dardai hofft auf Karbownik

Berlin - Hertha BSC will in der zweiten Fußball-Liga den dritten Sieg in Folge einfahren.

Michal Karbownik (23, M) kämpft mit Knieproblemen. © Soeren Stache/dpa

Die Mannschaft des mit 44 Punkten notierten Tabellensechsten gastiert am Sonntag beim einen Punkt weniger und einen Rang schlechter platzierten Karlsruher SC (13.30 Uhr/Sky). Drei Siege in Folge gelangen den Berlinern zuletzt in der Saison 2019/2020 vom 5. bis zum 7. Spieltag.

Rund 5000 Fans begleiten die Mannschaft von Trainer Pal Dardai (48), da eine Fanfreundschaft zwischen beiden Vereinen seit 47 Jahren besteht.

Dardai selbst will im Vergleich zum 4:0-Erfolg gegen Hansa Rostock in der Vorwoche keine Veränderungen in der Mannschaft vornehmen.