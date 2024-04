Hertha BSC versenkt Hansa Rostock nach Pyro-Chaos im Olympiastadion

Berlin - Viel Rauch um Nichts könnte man sagen: Das Hochrisikospiel zwischen Hertha BSC und Hansa Rostock hat am Freitagabend beinahe standesgemäß mit Pyro-Chaos im Olympiastadion begonnen. Am Ende siegten die Hausherren ungefährdet mit 4:0 (2:0) und blieben im vierten Spiel in Folge ungeschlagen.