Hertha BSC: Prevljak oder Niederlechner? Er wird in Rostock stürmen!

Berlin - In der Abwehr muss Pal Dardai (47) umplanen: Gleiche beide Stamm-Innenverteidiger Toni Leistner (33) und Marc Oliver Kempf (28) müssen bei Hansa Rostock am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gesperrt zuschauen. Und auch im Sturm deutet sich eine Veränderung an. Statt Smail Prevljak (28) setzt Dardai erneut auf Florian Niederlechner (33).

Die Belohnung: Auch in der Liga wird Niederlechner wieder von Beginn an stürmen. "Er ist ein Kämpfer, ist laufbereit, arbeitet für die Mannschaft und hat seine Rolle sehr gut erfüllt. Er hat sogar Bonuspunkte gesammelt", sagte Dardai. "Deswegen wird er auch spielen."

Wer den Kapitän und Kempf ersetzen wird, steht hingegen noch aus. "Ich habe eine Idee, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um eine Entscheidung zu treffen".

Es deutet sich jedoch an, dass Linus Gechter (19) nach seiner Verletzungspause von Anfang an ran darf - falls er fit genug ist. Ist das der Fall, kann Pascal Klemens (18), der gegen Mainz ein starkes Spiel abgeliefert hat, erneut als Sechser agieren.

Wie auch immer am Ende die Entscheidung ausfällt: Den Schwung vom Achtelfinaleinzug will Dardai mitnehmen: "Wenn wir so spielen, wie zuletzt in Mainz, hat die Mannschaft eine richtige Ausstrahlung, dann haben wir gegen jeden Gegner eine Chance."