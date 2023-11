Tabakovic schießt Hertha BSC mit nächstem Doppelpack ins Pokal-Achtelfinale

Vor knapp 30.000 Zuschauern im Olympiastadion eröffnete Reese selbst den Torreigen vor der Pause und ebenfalls per Strafstoß. In der letzten Aktion vor dem Halbzeitpfiff wurde Florian Niederlechner von Maxim Leitsch ziemlich plump im Strafraum gelegt.

Elf Zeigerumdrehungen später schlug der Schweizer erneut zu, diesmal per Kopf. Reese flankte von rechts an den zweiten Pfosten, wo Tabakovic unbedrängt hochsteigen durfte und das Kunstleder in die lange Ecke bugsierte - 3:0 (61.)!

Kurz nach der Pause trat der Stürmer vom Punkt an und nagelte die Kugel humorlos zum 2:0 in die Tormitte (50. Minute). Dem Strafstoß war nach einem langen Einwurf von Fabian Reese ein Handspiel von Brajan Gruda vorausgegangen.

Bereitmachen zum Abheben: Fabian Reese bejubelt seinen Elfmeter-Treffer zum 1:0 für Hertha BSC. © Soeren Stache/dpa

Letzterer hatte nach einer Reese-Flanke mit einem gefährlichen Aufsetzer auch die erste echte Torchance, scheiterte jedoch an Zentner (13). Hertha war das bessere, weil druckvollere Team und ließ die schnellen Stürmer der 05er nicht zur Entfaltung kommen.



Die hatten lediglich Mitte der ersten Hälfte eine kurze Drangphase und nach einem langen Einwurf schepperte es dann plötzlich am Gebälk der Blau-Weißen. Leandro Barreiro nutzte die Unordnung in der Berliner Hintermannschaft aus und knallte das Spielgerät aus rund acht Metern gegen die Latte (29.) - Glück für die Hertha!

In der Folge entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung - von einem Klassenunterschied war nichts zu erkennen. Tabakovic hätte die Alte Dame schon früher in Führung schießen können, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Zentner (42.) - ein Pass zum mitgelaufenen Florian Niederlechner wäre in dieser Situation wohl die bessere Wahl gewesen.

Die beiden Elfmeter zu zwei psychologisch äußerst ungünstigen Zeitpunkten, brachen den Gästen aus Rheinland-Pfalz letztendlich das Genick und spätestens nach dem dritten Gegentor war jegliches Aufbäumen dahin.

Pikant: Der Ex-Herthaner Marco Richter wurde bei seiner Einwechslung gnadenlos von den Hertha-Fans ausgepfiffen, konnte am Sieg der Alten Dame aber auch nichts mehr ändern. Seine Rückkehr ins Olympiastadion hatte er sich sicherlich anders vorgestellt.