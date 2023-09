Das Rätselraten um Vedad Ibisevic geht weiter

Vedad Ibisevic (rechts) gehört seit Jahren zum Trainerteam der Alten Dame. © Andreas Gora/dpa

Geht es nach den Fans der Hertha, dann würde Vedad Ibisevic wohl noch ein paar Jahre bei der Alten Dame beschäftigt sein. Allerdings ist ein Verbleib des ehemaligen Hertha-Kapitäns noch lange nicht in trockenen Tüchern.

Wie die "BILD" berichtet, war von den Verantwortlichen der Alten Dame angedacht, Ibisevic als Bindeglied zwischen Nachwuchs und den Profis einzusetzen.

Lange Zeit war er im Trainerteam der Hertha ein fester Bestandteil und machte auch den Abstieg in diesem Sommer mit. Doch seit Juni ist vom 39-Jährigen nicht mehr viel zu sehen.

Derzeit soll er im Urlaub in der Heimat in Bosnien-Herzegowina weilen, um sein Netz an Kontakten weiter auszubauen. Angeblich plant Ibisevic die Uefa-Pro-Lizenz (früher Fußball-Lehrer-Lizenz) zu absolvieren. Auch eine Rolle im Management sei denkbar.