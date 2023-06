Schafft dieser Hertha-Star endlich den Durchbruch in der 2. Bundesliga?

Für Nader El-Jindaoui (26) könnte der Abstieg von Hertha BSC die große Chance sein, in den Profi-Kader aufzurücken. © IMAGO / GEPA pictures / Daniel Goetzhaber

Im vergangenen Sommer wechselte der 26-Jährige innerhalb der Hauptstadtgrenzen vom Berliner AK 07 zur Alten Dame, kam dort unter Ex-Coach Sandro Schwarz (44) allerdings nur in Testspielen bei den Profis zum Zug.

Stattdessen kickte er für die zweite Mannschaft der Berliner, für die er in der Regionalliga Nordost in 21 Spielen sechs Tore und drei Vorlagen beisteuern konnte.

Ende Juni läuft sein Vertrag bei den Charlottenburgern aus. Jetzt verkündete Nader via Instagram, wie es in der Zukunft für ihn weitergehen wird. "Ab zum Training aber welcher Verein?", stellte er in seiner Story in den Raum.

Lange zappeln ließ er seine beachtlichen 1,9 Millionen Follower nicht, denn mit einem angedeuteten Tritt auf die Kamera wechselte die Einstellung und El-Jindaoui war in einem Hertha-Trainingstrikot zu sehen.

"Hertha BSC", beantwortete der Kicker die Frage mit blauem und weißem Herz. "Werde die Tage meinen Vertrag verlängern", kündigte er seiner Community an. Von Vereinsseite liegt darüber bislang noch keine Bestätigung vor.