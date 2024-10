Schnappt sich Hertha diesen Abwehr-Star?

Eine Soforthilfe oder zumindest Thema für die Rückrunde wird der Ex-Schalker trotz der langen Verletztenliste in Berlin aber nicht. Da sein Vertrag 2025 ausläuft, ist er nächste Spielzeit ablösefrei zu haben.

Wie Sky berichtet, haben die Berliner Interesse an Phil Neumann (27). Erste Informationen über den Abwehrboss sollen sich die Blau-Weißen bereits eingeholt haben.

Aufgrund der knappen Kasse ist die Alte Dame weiter auf Schnäppchenjagd. Nur können sie ihn dann auch in die Hauptstadt locken? Der Aufstieg scheint derzeit in Niedersachsen etwas realistischer als in Berlin.