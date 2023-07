Schock für Hertha BSC: Sturmhoffnung fällt lange aus

Ibrahim Maza (17) wird der Hertha ein paar Monate fehlen. © Soeren Stache/dpa

Wenigen Wochen vor Saisonstart muss die Alte Dame jetzt eine ganz bittere Pille schlucken. Youngster Ibrahim Maza zog sich im Testspiel gegen den belgischen RWD Molenbeek, das die Berliner mit 2:1 gewannen, eine Meniskusverletzung zu.

Wie der "Kicker" berichtete, wird der Offensiv-Allrounder bis zu drei Monate lang ausfallen. Vor allem Trainer Pal Dardai (47) hält viel von Maza. Der 17-Jährige, der sämtliche Jugendmannschaften der Berliner durchlief, war fest für die 2. Bundesliga eingeplant.

Sein Talent ließ er im Trainingslager in Zell am See immer wieder aufblitzen. Im letzten Testspiel gegen Molenbeek gehörte Maza zu den auffälligsten Akteuren, ehe er sich dann im zweiten Durchgang in einem Zweikampf unglücklich verletzte.