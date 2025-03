Super-Reese in Gala-Form: Warum Herthas Top-Star noch besser wird

Berlin - Der zweite Doppelpack in Folge, fünf Tore in den letzten drei Spielen, eines schöner als das andere - Hertha BSC kann sich auf seinen Unterschiedsspieler verlassen. Einmal mehr war Fabian Reese (27) kaum zu stoppen. Die Berliner haben ihren Super-Reese wieder!

Nach dem zweiten Sieg in Folge hat die Alte Dame das Abstiegsgespenst erst einmal aus der Stadt verjagt, doch wo wäre Hertha nur, wenn sich der Top-Star in der Vorbereitung nicht so schwer verletzt hätte? Nahezu die komplette Hinrunde fiel der Flügelflitzer aus. Jetzt soll er wieder für den Unterschied sorgen - und tut dies auch.

Reese erzielte in den letzten drei Spielen fünf Tore. © Soeren Stache/dpa

"Andere Spieler bekommen zwei, drei Monate, um wieder zu ihrer Form zurückzukehren, die sie davor hatten. Bei mir war die Erwartungshaltung der Leute zwei, drei Wochen. Das ist zwar ein großes Lob, aber auch viel Druck."

Davon ließ er sich gegen den KSC nichts anmerken. Beim 1:0 haute er den Ball nahezu aus dem Stand mit einer perfekten Flugkurve in die lange Ecke. Keeper Max Weiß (20) konnte der Kugel nur noch hinterhergucken. Ein Tor der Marke "Übung macht den Meister".

"Ich habe letzte Saison schon nach dem Training mit Andi Menger [Torwarttrainer, Anm. d. Red.] aufs leere Tor in die aufgehängten Netze geschossen. Es geht viel um Technik und um die Flugkurve, dass es schwer wird für den Torwart", erklärte Reese. "Als Torwarttrainer weiß man auch, wo die Torhüter eventuell nicht so gerne den Ball hinbekommen."

Beim zweiten Treffer profitierte er von einem Katastrophen-Rückpass, umkurvte den weit aus dem Kasten geeilten Keeper, um dann im Strafraum eiskalt per Lupfer auf 2:0 zu stellen. Schon sein zweites Lupfer-Tor in Folge. "Wenn man einen Lauf hat, viel Vertrauen in seine Fähigkeiten hat, dann denkt man in dem Moment gar nicht darüber nach. Das ist Instinkt."

Jetzt soll auch Spitzenreiter Köln seine Super-Form zu spüren bekommen - dann vermutlich wieder als Stürmer. "Es war zu Beginn vielleicht nicht ganz seine Lieblingsposition", gab Trainer Stefan Leitl (47) erneut zu. "Heute hat er gesagt, dass ich es ordentlich gemacht habe, ihn dort hinzustellen." Das hat er!