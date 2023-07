Tousart-Deal vor Abschluss: Hertha kassiert Millionen und bekommt Demme

Berlin - Es klingelt schon wieder in der Kasse der Alten Dame. Hertha BSC wird wohl auch Lucas Tousart (26) los. Im Gegenzug gibt es einige Millionen und Wunschspieler Diego Demme (31).

Lucas Tousart stieg mit der Hertha in die 2. Bundesliga ab. © Soeren Stache/dpa

Was schon eine ganze Weile im Raum steht, scheint sich nun bald in die Tat umzusetzen. Wie der "Berliner Kurier" berichtet, soll sich Tousart dem italienischen Meister SSC Neapel anschließen.

Die Süditaliener zahlen für Tousart noch knappe sechs Millionen Euro Ablöse, dazu können noch erfolgsabhängige Boni fließen.

Neben den Millionen darf sich die Hertha wohl auch über Wunschspieler Diego Demme (31) freuen. Der zentrale Mittelfeldspieler wurde von Trainer Pal Dardai (51) als absoluter Wunschspieler auserkoren und er würde im Gegenzug in die Hauptstadt wechseln.

Die sechs Millionen Euro Ablöse wären am Ende jedoch nur ein Bruchteil davon, was die Hertha im Winter 2020 selbst ausgab. 25 Millionen Euro ließen sich Jürgen Klinsmann & Co. den Franzosen zur damaligen Zeit kosten.

Auch wenn Tousart immer wieder in die Kritik geraten war, über seinen Einsatz und seine Leidenschaft gab es nie etwas zu meckern.