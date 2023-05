Trotz möglichem Abstieg zur Rekordkulisse? Die Hertha zieht die Massen an

Berlin - Gibt es am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein letztes Lebenszeichen der Alten Dame? Hertha rechnet gegen den VfL Bochum mit über 60.000 Zuschauern. Sollten diese wirklich kommen, könnte Hertha einen neuen Zuschauerrekord einstellen.

Hertha will vor einer Rekord-Kulisse den Abstieg am Samstag verhindern. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Die Alte Dame aus Berlin ist ein ganz besonderer Verein. Vor allem die Fans der Blau-Weißen sorgen immer dann, wenn es dem Verein nicht gut geht, für extremen Zusammenhalt.

Auch in dieser Spielzeit, die womöglich im Abstieg in die 2. Bundesliga mündet, steht die Hertha dicht beisammen.

"Wenn 60.000 Fans gegen Bochum kommen, haben wir einen Saisonschnitt von 53.000 Besuchern pro Partie", so Hertha-Präsident Kay Bernstein (42) bei der Mitgliederversammlung am letzten Sonntag.

Bisher kamen zu den 16 Heimspielen insgesamt 841.395 Fans in das altehrwürdige Berliner Olympiastadion. Im Hinblick auf den möglichen Abstieg ist es nicht auszuschließen, dass der blau-weiße Teil der Hauptstadt noch ein letztes Mal Bundesliga-Fußball zu sehen bekommen möchte.

Die Saison, in der Hertha die meisten Zuschauer für sich begeistern konnte, war die von 2011/12. Damals stieg die Alte Dame das bis dato letzte Mal ab. Vor über zwölf Jahren kamen 908.630 Fans. Hertha braucht am Samstag also mehr als 67.236 Besucher, um einen neuen Vereinsrekord einzustellen.