Nach brutaler Prügel-Attacke: Hertha-Star Aymen Barkok operiert und wieder zu Hause

Berlin - Gute Nachrichten von Aymen Barkok (25): Der Profi von Hertha BSC konnte nach dem brutalen Angriff vom Wochenende das Krankenhaus am gestrigen Dienstag wieder verlassen.

Aymen Barkok (25) ist in der Nacht zu Sonntag in einem Berliner Nachtclub zusammengeschlagen worden. © Daniel Karmann/dpa

Wie der "Kicker" am Mittwoch berichtete, musste der 25-Jährige sich bereits am Sonntag einer Operation in der Berliner Charité unterziehen. Er setzt seine Reha jetzt daheim fort.

Bei der Prügel-Attacke in einem Berliner Nachtclub zog sich Barkok in der Nacht zu Sonntag demnach mehrere Gesichtsfrakturen zu, unter anderem einen Jochbeinbruch.

Tathergang und Motiv sind derweil weiterhin unklar. Die Täter ergriffen die Flucht, nachdem sie den Mittelfeldspieler zusammengeschlagen hatten. Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Verein hatte die schlimme Nachricht am Montag mit "Entsetzen" mitgeteilt und dem Spieler "gute Besserung und schnelle Genesung" gewünscht.

Dass die Leihgabe von Mainz 05 mit diesen heftigen Verletzungen in dieser Saison noch einmal für die Alte Dame zum Einsatz kommt, dürfte wohl ausgeschlossen sein.