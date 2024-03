VAR-Drama gegen Last-Minute-Kiel: Hertha spät bestraft

Berlin - Hertha und das leidige Thema Führungen. Die Berliner können gegen Holstein Kiel offenbar nur dramatisch. Wie schon im Hinspiel reichte eine 2:0-Führung nicht. Diesmal allerdings hatte Kiel beim 2:2 noch spät das letzte Wort. Wieder per Elfmeter. Wieder durch den VAR.

Haris Tabakovic bejubelt seinen ersten Treffer. © Soeren Stache/dpa

War es vergangene Woche noch Andreas Bouchalakis, der mit seinem Katastrophen-Pass in die Pressingfalle tappte, profitierte Hertha diesmal selber von einem Gastgeschenk.



Der Rückpass von Philipp Sander geriet viel zu kurz. Tabakovic hatte genau auf solch einen Moment gewartet, umkurvte Keeper Timon Weiner und behielt an der Außenbahn die nötige Ruhe, um nur noch einschieben zu müssen - 1:0 (17. Minute).

Wie schon so häufig in dieser Saison wurde aus der zuvor so aktiven Hertha eine passive Hertha. Kiel übernahm das Zepter. Zur Halbzeit kamen die Berliner im eigenen Stadion auf gerade mal 25 Prozent Ballbesitz.

Doch was nützt all der Ballbesitz, wenn die Hausherren die Tore machen. Die Gäste hatten ihren Ex-Mitspieler und Berlins absoluten Unterschiedsspieler Fabian Reese zwar gut im Griff, doch die Alte Dame kann sich auf ihren Mr. Doppelpack verlassen.