Zwei neue Linksverteidiger für Hertha BSC, darunter auch Plattenhardt?

Berlin - In knapp fünf Wochen rollt der Ball in der 2. Liga wieder. Dann auch mit Absteiger Hertha BSC . Stand jetzt allerdings ohne Linksverteidiger.

Der Vertrag von Marvin Plattenhardt (31) läuft am Freitag aus. © Soeren Stache/dpa

Vor der vergangenen Saison schien die Alte Dame auf der linken Abwehrseite noch bestens aufgestellt zu sein. Zwischen Marvin Plattenhardt (31) und Maximilian Mittelstädt (26) gab es den seit Jahren andauernden Dauer-Zweikampf. Dahinter hatten die Berliner mit Lukas Ullrich (18) ein vielversprechendes Talent.

Übrig geblieben ist kein einziger mehr. Mittelstädt, den man gerne in Berlin gehalten hätte, zog es nach Stuttgart, Ullrich will in Gladbach lieber mit Ex-Herthaner Luca Netz (20) konkurrieren und bei Plattenhardt läuft der Vertrag aus.

Die Tür war schon zu, dann wieder auf und scheint wieder geschlossen zu sein, auch wenn eine Verlängerung nicht ausgeschlossen ist. Einen neuen Verein hat der Freistoßkünstler zumindest noch nicht. Verabschiedet wurde der Hertha-Kapitän allerdings auch (noch) nicht.

"Ich mag Platte. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. So wie mit Niklas Stark oder Davie Selke. Das war immer ein besonderes Verhältnis", lobt Pal Dardai (47) den siebenfachen Nationalspieler, weiß aber auch nicht, wie und ob es für den 31-Jährigen in Berlin weitergeht. "Ich bin Trainer. Ich trainiere mit denen, die hier sind. Platte war immer ein ehrlicher Junge."