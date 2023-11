Wie in der Relegation: Hertha droht erneut Fan-Invasion gegen den HSV

Berlin - Im August war Hertha BSC noch chancenlos. 0:3 heiß es am Ende für den HSV . Im Pokal soll es anders laufen. Nächste Woche bittet die Alte Dame zum Tanz.

Im Hinspiel war der HSV für Hertha eine Nummer zu groß. Im Pokal können sich die Berliner revanchieren. © Axel Heimken/dpa

Trotz des Wintereinbruchs dürfte es ein gut besuchtes Olympiastadion werden - mit vielen Gästefans. Die von Hertha zur Verfügung gestellten 11.800 Gäste-Tickets waren ruckzuck vergriffen, es dürften aber deutlich mehr werden.

Seit Montag sind die Karten im freien Verkauf. Zuvor konnten sich die Dauerkarteninhaber und Mitglieder eindecken. Nicht wenige haben davon auch Gebrauch gemacht. Auffällig aber: Besonders auf der Gegentribüne sind viele freie Plätze.

Das könnte aber auch an den Preisen liegen. Wer das Spiel beispielsweise in Block O oder N betrachten will, muss 55 bis 70 Euro zahlen.

Dennoch dürften sich viele Hamburger auf den Weg nach Berlin machen. In der Hansestadt geht man von bis zu 20.000 Fans aus!