Zu viel Druck? Hertha braucht das Auswärtsgesicht

Und auch unter Cristian Fiél (44) bleibt das Gefühl: Immer wenn es drauf ankommt, versagen die Nerven. Speziell zu Hause. Drei der vier Heimspiele gingen verloren.

Auswärts allerdings ist man noch ungeschlagen. In Hamburg holte man ein 1:1, es folgte ein spektakuläres 4:3 auf dem Betzenberg sowie ein souveräner 2:0-Sieg in Nürnberg.

Speziell nach dem Sieg bei seinem Ex-Klub vernahm Fiél eine Stimmung in Berlin, als sei der Aufstieg schon sicher, dann aber folgte die Ernüchterung: "Es ist die komplett andere Seite der Medaille. Jetzt ist alles schlecht", so der Hertha-Coach auf der Pressekonferenz.

"Wir hatten am Sonntag keinen guten Tag. Das 4:1 ist eine bittere Pille. Morgen versuchen wir es besser zu machen."

Zum Glück dann in der Fremde. Gegen einen Gegner, der ähnlich wie die Blau-Weißen noch nach der Balance sucht. Karel Geraerts (42) musste bei Schalke schon gehen, so steht am Samstag erneut Interimstrainer Jakob Fimpel (35) an der Seitenlinie. "Er hat im ersten Spiel schon Veränderung vorgenommen. Man sieht, welche Art er spielen lassen will."