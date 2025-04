Die Champions League ruft! Droht dem HSV der Abgang dieses Stars?

Ludovit Reis (24, r) könnte den Hamburger SV im Sommer verlassen. © Imago / Eibner

Mit seinen starken Leistungen hat sich Reis in den Fokus des belgischen Top-Klubs FC Brügge gespielt. Laut Bild soll es bereits Gespräche zwischen dem Champions-League-Achtelfinalisten und dem Management des 24-Jährigen gegeben haben.

Beim HSV hat der Mittelfeldspieler noch einen Vertrag bis Sommer 2026. Bereits nach den verpassten Aufstiegen in den Vorjahren gab es Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied aus dem Volkspark, doch die festgeschriebene Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro schreckte die Interessenten an.

Ein Grund dafür waren zahlreiche Verletzungen, die Reis während seiner Zeit in Hamburg erlitten hatte. So hatte er sich unter anderem in der vergangenen Spielzeit zwei Schulter-Verletzungen zugezogen, in der laufenden Saison fiel er mit einer schweren Muskel-Verletzung mehrere Wochen aus.

Reis war 2021 vom FC Barcelona zum HSV gekommen, nachdem er während einer Leihe beim VfL Osnabrück auf sich aufmerksam gemacht hatte. Im Volkspark entwickelte der ehemalige U21-Nationalspieler der Niederlande schnell zu einem Leistungsträger, vor allem unter Ex-Coach Tim Walter (49) blühte er mit neun Toren und fünf Vorlagen in der Saison 2022/23 auf.