HSV verlängert mit Aufstiegsheld: "Identifikationsfigur unseres Weges"

HSV-Aufstiegsheld Daniel Elfadli (28, r.) hat seinen Vertrag bei den Rothosen vorzeitig verlängert.

Der 28-Jährige war im vergangenen Sommer vom 1. FC Magdeburg an die Elbe gewechselt und hatte sich schnell zum Leistungsträger entwickelt. Er stand 30-mal in der Startelf der Rothosen, erzielte drei Tore und sammelte vier Assists.

"Daniel hat sich von Tag eins an vorbildlich in der Mannschaft und im gesamten HSV integriert. Gepaart mit seinen Leistungen und seiner Konstanz hat er sich so zu einer Identifikationsfigur unseres gemeinsamen Weges entwickelt. Auch deshalb haben wir uns frühzeitig dazu entschieden, ihn weiter an uns zu binden", so Vorstand Stefan Kuntz (62).

Sportdirektor Claus Costa (41) ergänzte: "Daniel hat auf Anhieb mit einem hohen Maß an Bereitschaft, Mentalität und Flexibilität überzeugt. Er hat die Mannschaft mit diesen Qualitäten entscheidend mitgerissen und dadurch einen wichtigen Teil zum Aufstieg beigetragen."

Der libysche Nationalspieler sei noch nicht am Ende seiner Entwicklung. "Wir trauen ihm nicht zuletzt aufgrund seines beachtlichen Karrierewegs auch in der Bundesliga den nächsten Schritt zu", verdeutlichte Costa.