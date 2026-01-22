Einen Tag vor dem Derby! HSV holt neuen Keeper

Hamburg - Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, nun ist es offiziell! Der Hamburger SV hat sich mit dem norwegischen Torwart Sander Tangvik (23) von Rosenborg Trondheim verstärkt.

Der HSV hat sich einen Tag vor dem Derby mit Torwart Sander Tangvik (23) verstärkt. © WITTERS

Der Bundesliga-Aufsteiger hat damit auf den Leihabbruch von Bayern-Keeper Daniel Peretz (25) und sich einen potenziellen Nachfolger für den aktuellen Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes (30) ins Boot geholt.

Wie der HSV bekannt gab, hat Tangvik im Volkspark einen langfristigen Vertrag unterschrieben, ohne näher ins Detail gegangen zu sein.

"Ich hatte gute und offene Gespräche mit den sportlichen Verantwortlichen, in denen mir ein klares sportliches Konzept vorgestellt und meine Rolle im Torwartteam transparent skizziert wurde", erklärte der 23-Jährige in einer Vereinsmitteilung.

Der Keeper wisse um die große Tradition des HSV und kenne ihn auch bereits seit seiner Kindheit. "Zudem ist die Bundesliga eine sehr wettbewerbsfähige und starke Liga. Für mich ist der Wechsel deshalb genau der richtige Schritt, um mich auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln", so der Norweger.