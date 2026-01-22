Einen Tag vor dem Derby! HSV holt neuen Keeper
Hamburg - Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, nun ist es offiziell! Der Hamburger SV hat sich mit dem norwegischen Torwart Sander Tangvik (23) von Rosenborg Trondheim verstärkt.
Der Bundesliga-Aufsteiger hat damit auf den Leihabbruch von Bayern-Keeper Daniel Peretz (25) und sich einen potenziellen Nachfolger für den aktuellen Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes (30) ins Boot geholt.
Wie der HSV bekannt gab, hat Tangvik im Volkspark einen langfristigen Vertrag unterschrieben, ohne näher ins Detail gegangen zu sein.
"Ich hatte gute und offene Gespräche mit den sportlichen Verantwortlichen, in denen mir ein klares sportliches Konzept vorgestellt und meine Rolle im Torwartteam transparent skizziert wurde", erklärte der 23-Jährige in einer Vereinsmitteilung.
Der Keeper wisse um die große Tradition des HSV und kenne ihn auch bereits seit seiner Kindheit. "Zudem ist die Bundesliga eine sehr wettbewerbsfähige und starke Liga. Für mich ist der Wechsel deshalb genau der richtige Schritt, um mich auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln", so der Norweger.
Wird Sander Tangvik beim HSV die neue Nummer eins?
Sportdirektor Claus Costa (41) sagte zu dem Coup: "Sander bringt mit seiner Größe, Reichweite und Athletik ideale Voraussetzungen für die Torhüterposition mit. Darüber hinaus ist er reaktionsschnell auf der Linie und mutig in der Raumverteidigung. Wir sind von seinem Potenzial absolut überzeugt und wollen dieses gemeinsam mit unserem Torwartteam in den kommenden Jahren bestmöglich ausschöpfen."
Tangvik war im Alter von 14 Jahren in die Jugend von Rosenborg Trondheim gewechselt und schaffte vier Jahre später den Sprung zu den Profis. Für die kam er insgesamt 85-mal zum Einsatz und hielt in 28 Partien seinen Kasten sauber. Unter anderem absolvierte er in dieser Saison auch sechs Spiele in der Qualifikation zur Conference League, wo er aber in den Play-offs an Mainz 05 scheiterte.
Im vergangenen November wurde der 23-Jährige zudem erstmals in den Kader der Nationalmannschaft berufen und saß bei zwei WM-Quali-Spielen auf der Bank.
Titelfoto: WITTERS