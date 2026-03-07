Elfer-Wahnsinn! HSV verschärft Wolfsburger Krise, Eskalation nach Abpfiff

Der HSV hat das Abstiegsduell beim VfL Wolfsburg mit 2:1 gewonnen und die Krise der Wölfe damit verschärft. Alle drei Treffer fielen durch Elfmeter.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Wolfsburg - Mehr als nur ein Dreier! Der HSV hat das richtungsweisende Abstiegsduell beim VfL Wolfsburg mit 2:1 gewonnen und die Krise der Wölfe damit verschärft. Alle drei Treffer fielen dabei durch Elfmeter.

Rund 10.000 Fans begleiteten den HSV zum Auswärtsspiel nach Wolfsburg und brannten auf der Tribüne ein Feuerwerk ab. © Andreas Gora/dpa Vor knapp 29.000 Zuschauern, darunter rund 10.000 (!) Gäste-Fans aus Hamburg, entwickelte sich von Beginn an eine extrem intensive und umkämpfte Partie - typisch Abstiegskampf. Die erste Chance des Spiels hatte Ransford Königsdörffer für die Rothosen, er bekam den Ball aus kurzer Distanz jedoch nicht im Kasten unter. Deutlich gefährlicher wurde es auf der Gegenseite, wo HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes in letzter Sekunde den Gegentreffer durch Jesper Lindström verhindern konnte (14.). In der 22. Minute war der Schlussmann allerdings geschlagen: Nachdem Daniel Elfadli bei einem Klärungsversuch den Ball verfehlt und stattdessen Gerhardt am Kopf getroffen hatte, entschied Referee Florian Exner sofort auf Strafstoß. Christian Eriksen trat an und verwandelte souverän zum 1:0.

Die VfL- und die HSV-Profis schenkten sich in der ausverkauften Volkswagen Arena nichts, kämpften um jeden Ball. © Andreas Gora/dpa

Allzu lang hielt die Wölfe-Führung allerdings nicht: Moritz Jenz trat Luka Vuskovic bei einem Freistoß unglücklich auf die Achillessehne und Exner blieb nach Ansicht der TV-Bilder keine andere Wahl, als erneut auf den Punkt zu zeigen. Der Gefoulte selbst traf mit ganz viel Glück zum Ausgleich (33.).

VfL Wolfsburg gegen den HSV: Auch Dompé bleibt vom Punkt cool

Jean-Luc Dompé (verdeckt) wird nach seinem Elfmetertreffer gegen Wolfsburg von seinen Mitspielern gefeiert. © Andreas Gora/dpa Nach dem Wiederanpfiff dauerte es nur wenige Sekunden bis zur nächsten brisanten Szene: Konstantinos Koulierakis ließ per Kopf eine Riesenchance zur erneuten VfL-Führung liegen. Durchatmen beim HSV (47.)! Elf Minuten später lag der Ball schließlich im Netz - allerdings auf der Gegenseite! Vuskovic hatte den zweiten Foulelfmeter rausgeholt, dieses Mal aber für Jean-Luc Dompé überlassen. Der ließ sich nicht lange bitten und verwandelte eiskalt zum 2:1 (58.). Entschieden war damit aber noch gar nichts. Nur sechs Minuten später schnupperten die Hausherren am Ausgleich, Dzenan Pejcinovic traf per Kopf aus kürzester Distanz aber nur den Pfosten (64.). HSV - Hamburger SV Bundesliga-Profi läuft erstmals als Kapitän auf: Opa wusste es als Erstes Kurz darauf brach die Schlussphase an und die Wölfe probierten noch einmal alles, um die nächste Pleite abzuwenden. Mehr als eine Chance durch Kento Shiogai (86.) sprang trotz acht Minuten Nachspielzeit aber nicht mehr heraus. So durften die Hamburger am Ende einen ganz wichtigen Sieg bejubeln.

Nach Abpfiff ließen die VfL-Fans ihrem Frust freien Lauf und zündeten Unmengen an Pyrotechnik, verbrannten unter anderem Schals. © Andreas Gora/dpa

Unschöne Szenen gab es nach dem Abpfiff: Es kam zu Rudelbildungen und Wortgefechten. Exner verteilte noch eine Rote Karte, offenbar an Wölfe-Ersatzkeeper Marius Müller. Die VfL-Fans ließen indes ihrem Frust freien Lauf und zündeten Unmengen an Pyrotechnik, verbrannten unter anderem Schals. Erstmeldung: 17.34 Uhr. Aktualisiert: 18.03 Uhr

Statistik zum Bundesliga-Duell zwischen Wolfsburg und dem HSV

Bundesliga, 25. Spieltag VfL Wolfsburg - Hamburger SV 1:2 (1:1) Aufstellung VfL: Grabara - Adjetey, Jenz (77. Arnold), Koulierakis - Bürger (60. Daghim), Vinicius Souza, Gerhardt (60. Majer), Belocian, Eriksen, Lindström (60. Amoura) - Pejcinovic (69. Shiogai) Aufstellung HSV: Heuer Fernandes - Elfadli (46. Omari), L. Vuskovic, Torunarigha - Mikelbrencis (86. Gocholeishvili), Sambi Lokonga, Remberg, Muheim - Otele (67. Fábio Vieira), Königsdörffer (77. Downs), Dompé (67. Poulsen) Schiedsrichter: Florian Exner (Münster) Zuschauer: 28.917 (ausverkauft) Tore: 1:0 Eriksen (22., Elfmeter), 1:1 Vuskovic (33., Elfmeter), 1:2 Dompé (58., Elfmeter) Gelbe Karten: Jenz (6), Lindström (2) / Elfadli (4), Fábio Vieira (2)