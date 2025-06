Erster Neuzugang fix! HSV holt Remberg von Absteiger Holstein Kiel

Der Hamburger SV hat sich mit Nicolai Remberg (24, r) von Holstein Kiel verstärkt. © Andreas Gora/dpa

Wie der Verein am Montag bekannt gab, hatte der 24-Jährige bereits am Wochenende seinen Medizincheck bestanden und den Vertrag im Volkspark unterzeichnet. Der HSV machte von einer Ausstiegsklausel in Höhe von 2,4 Millionen Euro Gebrauch.

"Seine Körperlichkeit und Belastungsresistenz werden unserem Kader und unserem Spiel guttun", erklärte Sportvorstand Stefan Kuntz (62).

Remberg war im Sommer 2023 von Preußen Münster nach Kiel gewechselt, wo er direkt in seinem ersten Jahr zum Aufstieg in die Bundesliga beigetragen hatte. In der vergangenen Saison kam der Mittelfeldspieler in 32 von 34 Partien zum Einsatz, davon 26 von Beginn an.

"Ich möchte mich in der Mannschaft mit meinen Stärken einbringen, möchte meine Robustheit zeigen, viele Zweikämpfe für das Team führen und gewinnen", erklärte Remberg selbst.