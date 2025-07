Bayern-Keeper verstärkt den HSV und bringt "ESC"-Star mit

Hamburg/München - Jetzt ist es amtlich! Der Hamburger SV hat sich wie erwartet mit Torwart Daniel Peretz (25) vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München verstärkt. Mit dem Israeli kommt auch ein Superstar in die Hansestadt.

Daniel Peretz (25) wird bis zum Saisonende von Bayern München an den HSV ausgeliehen. © Sven Hoppe/dpa

Peretz war bereits am Wochenende in Hamburg und hatte dort den Medizincheck absolviert, am Montag wurde nun die Leihe bis zum Ende der Saison 2025/26 bestätigt.

Mit dem Wechsel setzen die HSV-Verantwortlichen den Umbruch der Aufstiegsmannschaft weiter fort. Unklar ist noch, ob Peretz direkt als neue Nummer eins eingeplant ist oder ob er Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes (32) Druck machen soll.



"Daniel ist ein kompletter Torwart, der sehr mutig in der Raumverteidigung agiert und eine gute Mentalität mitbringt. Es waren von Beginn an sehr gute und angenehme Gespräche mit ihm. Durch die Verpflichtung sind wir insgesamt auf der Torwartposition hervorragend besetzt und erhoffen uns, dass die Jungs sich gegenseitig zu Höchstleistungen pushen", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41).

Peretz selbst verkündete: "Ich möchte keine Zeit verlieren, sondern kann es kaum erwarten, loszulegen und dann ab morgen auch die ersten Mannschaftstrainings zu absolvieren. Es ist eine große Ehre für mich, Teil dieses großen Clubs sein zu dürfen."