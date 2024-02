"Fehlende Überzeugung" in Tim Walter: HSV bestätigt Trainer-Trennung

Hamburg - Der Hamburger SV hat sich am Montag-Vormittag offiziell nach gut zweieinhalb Jahren von seinem Trainer Tim Walter (48) getrennt.

Mit seinen Leviten am Ende: HSV-Trainer Tim Walter (48). © Daniel Bockwoldt/dpa

Die Clubbosse des Tabellendritten der 2. Bundesliga um Sportvorstand Jonas Boldt (42) haben sich dazu entschieden, ab sofort ohne den 48-Jährigen an der Seitenlinie weitermachen zu wollen.

"Wir haben nach der enttäuschenden Heimniederlage gegen Hannover 96 eine Situationsanalyse vorgenommen und sind zur Entscheidung gekommen, dass wir eine Veränderung vollziehen müssen, um unsere Saisonziele nicht zu gefährden", begründet Jonas Boldt den Schnitt.

Speziell die beiden Heimpleiten gegen den Karlsruher SC (3:4) und Hannover 96 (3:4) brachten das Fass zum Überlaufen.

"Uns fehlt die volle Überzeugung, dass wir die nötige Balance und Stabilität in unserem Spiel in dieser Konstellation nachhaltig in den nächsten Wochen erreichen werden", führt Sportvorstand Boldt aus.

In Zuge der Walter-Trennung wurden auch seine Assistenten Julian Hübner (40) und Filip Tapalovic (47) freigestellt. Interimsweise wird Co-Trainer Merlin Polzin (40), der schon ein Jahr länger als Walter für den HSV tätig ist, die Geschicke leiten.