HSV-Abräumer Nicolai Remberg brennt auf Wiedersehen mit seinem Ex-Klub

Hamburg - Die Vorfreude ist riesig! Für HSV -Profi Nicolai Remberg (25) kommt es am Mittwoch im DFB-Pokal -Achtelfinale zum Wiedersehen mit seinem Ex-Verein Holstein Kiel , von dem er erst im Sommer in den Volkspark gewechselt war.

Nicolai Remberg (25) trifft mit dem HSV im DFB-Pokal-Achtelfinale auf seinen Ex-Klub Holstein Kiel. © WITTERS

Der 25-Jährige machte am Dienstag bei der Spieltags-PK keinen Hehl aus der besonderen Bedeutung für ihn. "Ich bin mit Kiel aufgestiegen, das ist was Besonderes für mich", betonte der Mittelfeldspieler. Auch der Verein werde für ihn eine große Rolle spielen. "Dass wir ein Jahr später im Pokal zu Hause spielen ist auch besonders."

Da im Pokal auch gerne mal rotiert wird, ist sich Remberg, der in der ersten Runde auf der Bank schmorte und auch gegen Heidenheim erst zur Halbzeit kam, seines Platzes in der Startelf nicht sicher. "Die Mannschaft steht im Vordergrund, ich mache mir da keinen Kopf", gab er sich zurückhaltend, schob aber nach, "der Trainer weiß, dass ich immer spielen will."

Gleiches gelte aber auch für seine Teamkollegen, die "alle brennen und richtig Bock" haben auf das erste Pokal-Heimspiel nach drei Jahren.

Daher kann sich der Abräumer auch nicht auf seinen Leistungen ausruhen. "Ich mache mein Ding und weiß, was ich kann", machte er deutlich. "Wenn ich mir treu bleibe, kriege ich meine Minuten. Ich kann mich aber nicht ausruhen, weil wir Jungs mit hoher Qualität im Kader haben."