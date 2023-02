19.02.2023 06:25 HSV empfängt Arminia Bielefeld: Alles Infos zum Duell der beiden Ex-Erstligisten

Der Hamburger SV will am Sonntag mit einem Sieg über Arminia Bielefeld den nächsten Sieg in Richtung Aufstieg feiern. Doch auch der Gegner braucht die Punkte.

Von Robert Stoll

Hamburg - Aufstiegsrennen gegen Abstiegskampf! Der Hamburger SV empfängt am heutigen Sonntag (13.30 Uhr) Arminia Bielefeld zum Duell der beiden ehemaligen Erstligisten. Dabei könnte die Ausgangslage nicht unterschiedlicher sein. Während der HSV um den Aufstieg kämpft, geht es für die Arminia nur um den Klassenerhalt. TAG24 hat alle wichtigen Information zu der Partie für Euch auf einen Blick zusammengefasst. Der HSV um Ludovit Reis (22, r.) will seine Erfolgsserie gegen Arminia Bielefeld und Robin Hack (24, l.) fortsetzen. © Swen Pförtner/dpa Die voraussichtlichen Aufstellungen HSV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé Arminia: Fraisl - Ramos, Andrade, Oczipka - Klünter, Lepinjica, Bello - Vasiliadis, Okugawa, Hack - Serra

HSV HSV-Aufsichtsrat Detlef Dinsel beugt sich dem Druck und schmeißt hin Die Bilanz

Der HSV und die Arminia trafen bislang 41-mal aufeinander. In 22 Begegnungen behielten die Norddeutschen die Oberhand, die Ostwestfalen siegten hingegen achtmal. In der zweiten Bundesliga spricht die Bilanz ebenfalls für die Rothosen (2S-2U-1N). Im heimischen Volksparkstadion gab es für den HSV einen 3:0-Erfolg und ein torloses Remis. Das letzte Duell

Das Hinspiel gewannen die Hamburger auf der Bielefelder Alm mit 2:0 (1:0). Ransford-Yeboah Königsdörffer (21) hatte sein Team nach 28 Minuten in Führung gebracht, László Bénes (25) sorgte eine gute Viertelstunde vor dem Ende mit seinem Treffer für die Vorentscheidung. HSV nach der Winterpause voll im Soll, Arminia nur auswärts erfolgreich Arminia-Trainer Daniel Scherning (39, l) und HSV-Coach Tim Walter (47) treffen am Sonntag das erste Mal aufeinander. © Fotomontage: Friso Gentsch/dpa Die Formkurve Der HSV ist bestens aus der Winterpause gestartet und holte aus den bisherigen drei Partien sieben Zähler. Nach zwei Siegen über Eintracht Braunschweig (4:2) und Hansa Rostock (2:0) folgte ein völlig verrücktes 3:3 beim 1. FC Heidenheim, bei dem die Rothosen zur Pause bereits mit 0:3 zurücklagen. Die Arminia wollte den Tabellenkeller so schnell wie möglich verlassen. Doch nach dem Restart gab es lediglich einen Dreier beim 3:1-Auswärtssieg bei Jahn Regensburg. Gegen Rostock (0:1) und den SV Sandhausen (1:2) hatte es zudem zwei Heimpleiten gesetzt. HSV HSV-Trainer Tim Walter: Sind weiter als vor einem Jahr Das sagen die Trainer

HSV-Coach Tim Walter (47) über die Arminia: "Arminia Bielefeld hat viel individuelle Qualität – sei es mit Ogukawa, Serra oder Hack. Das sind Spieler, die viel Potenzial und Qualität mitbringen. Man muss immer Respekt vor ihnen haben, weil jeder von ihnen Situationen für sich und die Mannschaft nutzen kann." Bielefeld-Trainer Daniel Scherning (39) über den HSV: "Seit Montag beschäftigen wir uns intensiv mit dem Gegner und wissen, dass da eine total offensive und brutal gefährliche Mannschaft auf uns zukommt. Wir müssen schauen, welche Räume wir defensiv in den Griff bekommen möchten und wie wir die Angriffe verhindern können. Gleichzeitig müssen wir aber auch sehen, welche Möglichkeiten sich daraus für uns ergeben. Der HSV ist eine Mannschaft, die viele Ballbesitzphasen hat. Wir müssen dann in unseren Umschaltmomenten maximal gut sein." Hamburger SV muss acht auf Arminia-Torjäger Robin Hack geben Arminia-Stürmer Robin Hack traf in dieser Saison bereits achtmal. © Friso Gentsch/dpa Diese Spieler fehlen HSV: Elijah Krahn (Innenbandteilriss), Mario Vuskovic (Dopingsperre), Ogechika Heil (Aufbautraining), Xavier Amaechi (Außenbandriss) Arminia: Burak Ince (nicht berücksichtigt), Benjamin Kanuric (nicht berücksichtigt), Silvan Sidler (nicht berücksichtigt) Player to watch

Ein besonderes Augenmerk sollten die Hamburger auf Robin Hack (24) haben. Der Offensivspieler der Bielefelder traf in dieser Saison bereits achtmal und legte vier weitere Treffer auf. Kein Wunder, dass der Flügelstürmer bei zahlreichen Erstligisten aus dem In- und Ausland auf dem Zettel steht. So viele Zuschauer werden erwartet Der HSV rechnet mit mehr als 55.000 Zuschauern für die Partie am Sonntag, darunter werden auch rund 4300 Fans aus Bielefeld sein.

Titelfoto: Swen Pförtner/dpa