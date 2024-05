HSV empfängt FC St. Pauli: Alle Infos zum 111. Hamburger Stadt-Derby

Hamburg - Kann der HSV den Aufstieg des FC St. Pauli im heimischen Volkspark verhindern? Am Freitagabend treffen beide Hamburger Vereine im Volksparkstadion zum 111. Derby aufeinander. TAG24 hat alle wichtigen Infos für Euch zusammengefasst.

Das Hinspiel am verschneiten Millerntor Anfang Dezember endete 2:2. St. Pauli ging nach Toren durch Jackson Irvine (15.) und einem kuriosen Eigentor von Daniel Heuer Fernandes (27.) mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit. Danach schlug der HSV in Person von Robert Glatzel (58.) und Immanuel Pherai (60.) aber zurück und sicherte sich so noch einen Zähler.

In der zweiten Liga sieht es aber schon ein wenig anders aus. In den bisherigen elf Derbys siegten die Kiezkicker fünfmal, der HSV nur dreimal. Die letzten beiden Partien im Volksparkstadion konnte der einstige Bundesliga-Dino allerdings für sich entscheiden (2:0 und 4:3).

Am Freitagabend stiegt zum 110. Mal das Hamburger Derby. Bislang behielten die Rothosen in der Vielzahl der Begegnungen die Oberhand. Ganze 69 Partien gewann der HSV, St. Pauli hingegen nur 24. 16 Begegnungen endeten unentschieden.

HSV-Coach Steffen Baumgart (52) und St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (31) treffen zum ersten Mal aufeinander. © Fotomontage: Marcus Brandt/dpa, Uli Deck/dpa

Die Form

Rechtzeitig zum Derby ist der HSV wieder ein wenig in Schwung gekommen. Nach dem Remis in Magdeburg (2:2) und der Niederlage gegen Kiel (0:1) gewann die Baumgart-Elf am vergangenen Spieltag mit 4:0 bei Eintracht Braunschweig.

St. Pauli hingegen steht derzeit bei zwei Siegen in Folge. Auf den Sieg bei Hannover 96 (2:1) folgte ein 1:0-Erfolg über Erzfeind Hansa Rostock.

Das sagen die Trainer

HSV-Coach Steffen Baumgart (52) über die Kiezkicker: "Die Arbeit ist so, wie sie gerade in der Tabelle stehen: sehr, sehr gut. Wenn sich einer die Abläufe anguckt, wie die Mannschaft agiert, wie sie Tore macht, dann hat das klare Muster. Die kriegst du nicht von heute auf morgen hin. Es ist also klar, dass sehr akribisch im Team gearbeitet wird."

FCSP-Trainer Fabian Hürzeler (31) über den HSV: "Die prägnanteste Veränderung ist das Pressing und die Intensität, mit der sie anlaufen. Sie schieben enorm durch mit ihrer letzten Linie. Sie versuchen, ständig nach vorne zu verteidigen. Jeder Spieler ist gedrillt, nach vorne zu verteidigen."