HSV empfängt Union Berlin: Wiedersehen mit Steffen Baumgart ohne Merlin Polzin?

Am Samstagnachmittag empfängt der HSV Union Berlin und damit auch Steffen Baumgart. Ob es zu einem Wiedersehen mit Merlin Polzin kommt, ist noch unklar.

Von Alice Nägle

Hamburg - Am Samstagnachmittag empfängt der Hamburger SV den 1. FC Union Berlin und damit auch Ex-Rothosen-Coach Steffen Baumgart (54). Ob es zu einem Wiedersehen mit Merlin Polzin (35) kommt, steht aber noch auf der Kippe.

Rothosen-Co-Trainer Loic Fave (33, Foto) vertrat den erkrankten Cheftrainer Merlin Polzin (35) bei der Pressekonferenz am Donnerstag.
Rothosen-Co-Trainer Loic Fave (33, Foto) vertrat den erkrankten Cheftrainer Merlin Polzin (35) bei der Pressekonferenz am Donnerstag.  © Christian Charisius/dpa

Ein ungewöhnliches Bild: Auf dem Stuhl von Merlin Polzin nahm an der Presskonferenz am Donnerstag sein Co Loic Fave (33) Platz.

Der Grund für seine Position als "Cheftrainer für den Moment": Polzin ist krank.

"Ein Großraumbüro hat viele Vorteile in der Kommunikation, aber wenn aktuell wie in Hamburg ein bisschen was herumgeht", dann fehle eben auch mal der Coach, erklärte der Deutsch-Franzose.

Dennoch sei man guter Dinge, dass Polzin bis Samstag wieder fit werde. "Ich glaube, es ist nicht sonderlich schlimm", so Fave. Dennoch wisse man natürlich nie zu einhundert Prozent, was in zwei Tagen sein wird.

Aber: "Besser, es geht bei uns rum als bei den Spielern", lachte der 33-Jährige. Gesundheitlich scheinen alle Spieler bis auf die bekannten Verletzten fit zu sein. Und auch Jean-Luc Dompé (30) darf seit dieser Woche wieder mittrainieren. Ob er allerdings für den Kader infrage kommt, stehe noch in den Sternen.

"Er will der Mannschaft was zurückgeben auf jeden Fall", so Fave. Der Franzose war wegen einer Trunkenheitsfahrt vom Verein suspendiert worden.

Vorfreude auf Wiedersehen mit Union-Coach Steffen Baumgart

Steffen Baumgart (54) kehrt für das Spiel HSV gegen Union Berlin an seinen alten Arbeitsplatz zurück: das Volksparkstadion.
Steffen Baumgart (54) kehrt für das Spiel HSV gegen Union Berlin an seinen alten Arbeitsplatz zurück: das Volksparkstadion.  © Uwe Anspach/dpa

Sollte Cheftrainer Polzin ausfallen, sei das in Hinblick auf ein Wiedersehen mit Union-Trainer Baumgart besonders bitter, schließlich klappte es bereits beim Hinspiel in Berlin nicht.

Damals hatte der 54-Jährige wegen einer Roten Karte im vorherigen Spiel gegen Eintracht Frankfurt gefehlt.

Doch sollte Polzins Erkältung seinen deutsch-französischen Kollegen als Chef an die Seitenlinie zwingen, freue auch er sich auf eine Begegnung mit Baumgart.

"Ich freue mich sehr, Steffen wiederzusehen. War ein super Vertrauter für mich. Ich konnte viel mitnehmen von ihm und bin immer noch in gutem Austausch mit ihm", sagte der Rothosen-Co-Trainer und lachte. "Bin gespannt, was er uns für einen Spruch drücken wird."

Titelfoto: Christian Charisius/dpa

