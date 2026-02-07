Erster Auswärts-Dreier! HSV bricht Fluch gegen Heidenheim

Hamburg - Die heimschwächste empfing die auswärtsschwächste Mannschaft der Bundesliga . Den "Fluch brechen" konnte in dieser Partie schlussendlich verdient der HSV . Die Rothosen schlugen die Heidenheimer in der Voith-Arena mit 2:0 (1:0) und sicherten sich den ersten Auswärtssieg seit 2018!

Ransford Königsdörffer (l.) brachte die Rothosen quasi mit dem Halbzeitpfiff gegen Heidenheim in Führung. © Harry Langer/dpa

Und das, obwohl zunächst die Gastgeber besser in diese Partie des 21. Spieltags fanden. Glück für die Hanseaten, dass der FCH in der Anfangsphase die herausgespielten Chancen nicht verwertete.

Besonders mit der ersten dicken Gelegenheit hätten die Gastgeber früh in Führung gehen können (5.).

Wäre da nicht Heuer Fernandes, der den Versuch von Dorsch, das Leder mit voller Wucht volley in den Kasten zu bringen, parierte.

Das schien der Wachmacher für die Gäste aus Hamburg gewesen zu sein. Während sie sich in den ersten zehn Minuten vor allem durch Fehlpässe und harte Fouls auszeichneten, übernahmen die Rothosen nach und nach die Kontrolle über das Geschehen.

Auch der brutale Fehlpass von Muheim in der 23. Minute wurde nicht bestraft. Im Gegenteil: Quasi mit dem Halbzeitpfiff fiel es dann plötzlich, das 1:0 für die Gäste (45.+3). Der Strahl von Königsdörffer von der linken Seite sorgte für die verdiente Belohnung einer letztlich doch noch guten ersten Hälfte des Aufsteigers.