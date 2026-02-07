Erster Auswärts-Dreier! HSV bricht Fluch gegen Heidenheim
Hamburg - Die heimschwächste empfing die auswärtsschwächste Mannschaft der Bundesliga. Den "Fluch brechen" konnte in dieser Partie schlussendlich verdient der HSV. Die Rothosen schlugen die Heidenheimer in der Voith-Arena mit 2:0 (1:0) und sicherten sich den ersten Auswärtssieg seit 2018!
Und das, obwohl zunächst die Gastgeber besser in diese Partie des 21. Spieltags fanden. Glück für die Hanseaten, dass der FCH in der Anfangsphase die herausgespielten Chancen nicht verwertete.
Besonders mit der ersten dicken Gelegenheit hätten die Gastgeber früh in Führung gehen können (5.).
Wäre da nicht Heuer Fernandes, der den Versuch von Dorsch, das Leder mit voller Wucht volley in den Kasten zu bringen, parierte.
Das schien der Wachmacher für die Gäste aus Hamburg gewesen zu sein. Während sie sich in den ersten zehn Minuten vor allem durch Fehlpässe und harte Fouls auszeichneten, übernahmen die Rothosen nach und nach die Kontrolle über das Geschehen.
Auch der brutale Fehlpass von Muheim in der 23. Minute wurde nicht bestraft. Im Gegenteil: Quasi mit dem Halbzeitpfiff fiel es dann plötzlich, das 1:0 für die Gäste (45.+3). Der Strahl von Königsdörffer von der linken Seite sorgte für die verdiente Belohnung einer letztlich doch noch guten ersten Hälfte des Aufsteigers.
Aus Sicht vom FC Heidenheim: Ganz bittere zweite Hälfte
Beide Teams kamen mit einem Doppelwechsel aus der Kabine.
Der offensive Tausch der Gastgeber sorgte aber nicht für die erhoffte Erlösung - und das, obwohl sie die Zweikämpfe für sich entschieden und inzwischen auch mehr Ballbesitz hatten.
Auch ein schneller Konterversuch durch den eingewechselten Conteh in Minute 57 und der starke Kopfballversuch von Mainka aus rund elf Metern verhalf den Gastgebern nicht zum Anschlusstreffer. Letzteren hievte Heuer Fernandes gerade noch so mit einer Hand über das Netz.
Mit Beginn der Schlussviertelstunde wurde es dann nochmal spannend. Der Wille bei Heidenheim war ungebremst da, hier noch das verdiente 1:1 zu erzielen. Unmittelbar dreimal hintereinander zwang die Schmidt-Elf den HSV-Keeper zum Fliegen. Immer nur knapp flippte Heuer Fernandes den Ball über die Latte.
Doch dann folgten ganz bittere Momente für das Team vom Schlossberg. Nach einem Konter fällt zuerst das 2:0 für die Rothosen durch Philippe (79.), danach wird der Anschlusstreffer von Heidenheims Schimmer (82.) wegen eines mutmaßlichen Millimeters Abseits durch Schiedsrichter Siebert zurückgenommen.
Mit Abpfiff des Duells kann Merlin Polzin aufatmen, während dem FCH aufgrund der anderen Ergebnisse dieses Spieltags das Wasser nun bis zum Hals steht.
Statistik zum Bundesliga-Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem HSV
Bundesliga, 21. Spieltag
1. FC Heidenheim - Hamburger SV 0:2 (0:1)
Aufstellung FCH: Ramaj - Busch, P. Mainka, Gimber (77. Beck) - Traoré (46. Conteh) Traue, Niehues (63. Zivzivadze), Behrens, Dorsch, Dinkci, Ibrahimovic (63. Honsak) - Pieringer (46. Schimmer)
Aufstellung HSV: Heuer Fernandes - Omari, L. Vuskovic, Elfadli (46. Torunarigha) - Lokonga (46. Downs), Remberg, Jatta, Muheim, Fabio Vieira (80. Gocholeishvili), Otele (68. Philippe) - Königsdörffer (68. Mikelbrencis)
Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)
Zuschauer: 15.000
Tore: 0:1 Königsdörffer (45+3.), 0:2 Rayan Philippe (78.)
Gelbe Karten: Elfadli (3), Mikelbrencis (1)
Titelfoto: Harry Langer/dpa