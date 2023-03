HSV holt Top-Talent von Liga-Rivale und verliert begehrten Junioren-Nationalspieler

HSV-Talent David Leal Costa (27) verlässt den HSV und wechselt zum VfL Wolfsburg. © IMAGO / Michael Schwarz

Vor allem auch in der Jugend beginnt der Kampf um die Talente immer früher. Wie nun bekannt wurde, hat der HSV Jan-Luca Bugaj (16) von Liga-Rivale Eintracht Braunschweig verpflichtet.

An seinem 16. Geburtstag unterschrieb der Außenstürmer, der in dieser Saison in der U17 der Löwen zum Einsatz kam, einen Vertrag bei den Rothosen, wie auf seinem Instagram-Profil zu sehen war. Dort postete der Junioren-Spieler ein Foto von der Vertragsunterzeichnung am HSV-Campus.

In dem Beitrag bedankte sich Bugaj für die letzten Jahre bei der Eintracht und freute sich nun auf ein neues Kapitel beim HSV.

Während das Eintracht-Talent in den Volkspark wechselt, wird diesen ein HSV-Junior verlassen.

David Leal Costa (17) wird im Sommer ablösefrei zum VfL Wolfsburg wechseln, wo er einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Dies bestätigte Berater Lennart Müller im Abendblatt.