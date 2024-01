HSV kann Jatta trotz besserer Angebote halten

Bakery Jatta (25) bleibt den Rothosen erhalten. © Daniel Bockwoldt/dpa

"Er hat das Herz in Hamburg", sagte Sportvorstand Jonas Boldt (41) bei der Mitgliederversammlung des Fußball-Zweitligisten am Sonntag. Die Bundesligisten FC Augsburg und Werder Bremen sollen Medienberichten zufolge Interesse am Gambier gezeigt haben.

"Er hätte sich sicherlich wirtschaftlich eine goldene Nase verdienen können", sagte Boldt. Laut Sky hatte es auch ein Angebot aus Saudi-Arabien gegeben.

Der Poker um eine Vertragsverlängerung zog sich über mehrere Wochen hin. "Der HSV ist mein Leben und Hamburg mittlerweile meine Heimat", sagte Jatta in der Mitteilung des Vereins.

Der Offensivspieler war aus Gambia geflohen und hatte 2016 beim HSV einen Profivertrag unterschrieben. Für die Hamburger kommt der 25-Jährige auf 191 Pflichtspieleinsätze - dabei gelangen ihm 27 Tore und 25 Vorlagen.