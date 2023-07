HSV-Kicker Suhonen fällt erst einmal aus! Verletzungspech im Trainingslager

HSV-Kicker Anssi Suhonen (22) fällt wegen eines Wadenbeinbruchs erstmal aus. © Michael Schwartz/dpa

Wie der Hamburger SV am heutigen Donnerstag mitteilte, hat sich der 22-Jährige am zurückliegenden Montag beim Training in Österreich das linke Wadenbein gebrochen.

Coach Tim Walter (47) muss in der neuen Saison also erst einmal auf den Spieler verzichten.

Die Verletzung habe sich Suhonen durch einen Zweikampf zugezogen. Der Wadenbeinbruch wurde noch direkt am Dienstag bei einem Arzt im Trainingslager bestätigt.

Inzwischen hat der Finne das Camp der Rothosen verlassen und wurde in Hamburg behandelt.

Glück im Unglück: Laut Medizinern handle es sich um eine andere Stelle als beim Bruch Ende der Saison 2021/22. Eine Operation sei nicht notwendig, was die Ausfallzeit vermutlich verkürzen dürfte.