HSV leiht belgischen U21-Nationalspieler von RB Salzburg aus

Der HSV reagiert damit auf die schwache Rückrunde von Moritz Heyer (28) und holt mit dem jungen Belgier einen weiteren gelernten Rechtsverteidiger in seinen Kader. Van der Brempt kann sowohl in der Innenverteidigung als auch hinten links eingesetzt werden.

In den anderthalb Jahren bei RB absolvierte Van der Brempt insgesamt 24 Pflichtspiele für die Salzburger, in denen ihm ein Treffer gelang.

Zuvor war der Rechtsverteidiger in seiner Heimat aktiv. Im Alter von 15 Jahren verließ er seine Heimat Antwerpen und schloss sich dem Nachwuchs des FC Brügge an. Zwei Jahre später, im September 2019, debütierte er bereits in der Jupiler Pro League. Bis Januar 2022 folgten 35 weitere Pflichtspiele für den belgischen Top-Klub, ehe es nach Österreich ging.

In seiner Vita stehen zudem sechs Einsätze in der Champions League für Brügge und Salzburg sowie drei Partien in der Europa League. Zuletzt stand er bei der U21-EM im Kader der Belgier und wurde in einer Begegnung eingewechselt.