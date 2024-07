HSV mit Testspiel-Hattrick im Trainingslager

Die Partie gegen den französischen Erstligisten aus Nantes, der in der vergangenen Saison Platz 14 belegt hatte, wird am 20. Juli um 16 Uhr in der Saalfelden Arena angepfiffen.

Der letzte Testkick in Österreich findet schließlich am 25. Juli in Kufstein unmittelbar vor der Abreise statt. Die Partie gegen den zypriotischen Vizemeister steigt um 14 Uhr in der dortigen Arena.