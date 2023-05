HSV nimmt Hertha-Bubi und Ami-Knipser ins Visier

Hamburg - Noch ist unklar, in welcher Liga der Hamburger SV in der kommenden Saison spielen wird. Auch wenn bislang noch kein Neuzugang kommuniziert worden ist, laufen die Kader-Planungen im Hintergrund auf Hochtouren.

Eduvie Ikuba vom ungarischen Klub Zalaegerszeg soll das Interesse vom Hamburger SV auf sich gezogen haben. © IMAGO / ZUMA Wire

Die Verantwortlichen haben nun zwei Spieler etwas genauer unter die Lupe genommen.

Wie fussballtransfers.com berichtet, hat der HSV ein Auge auf Eduvie Ikoba (25) geworfen. Der US-Amerikaner steht derzeit in Ungarn bei Zalaegerszeg unter Vertrag und hat in dieser Saison mit 13 Toren in 33 Pflichtspielen überzeugt.

Das Interesse an dem 1,93 Meter großen Sturmtank ist allerdings groß. So sollen auch der VfB Stuttgart und der VfL Bochum den 25-Jährigen bereits beobachtet haben.

Ein Angebot des Trios sei bislang aber noch nicht eingegangen, da bei allen Vereinen derzeit noch unklar ist, in welcher Liga sie in der kommenden Saison spielen werden.

Neben Ikoba hat sich ein weiterer Spieler in die Notizbücher der HSV-Boss gespielt.