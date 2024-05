HSV-Coach Steffen Baumgart schießt nach Vorfall scharf gegen St. Pauli

Grund genug für den 52-Jährigen, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel heftig gegen den FCSP zu ledern: "Das ist Absicht. Ich bin 30 Jahre dabei und eines steht fest: In meiner Hälfte hat keiner was zu suchen. Das ist auch eine Frage von Respekt."

Auslöser war, dass die Braun-Weißen, in Person von Kapitän Jackson Irvine (31), in die Hälfte der Hausherren gelaufen und dort mit einem Mitglied des HSV-Teams kollidiert waren - bereits im Hinspiel hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben.

HSV-Siegtorschütze Robert Glatzel (30, M.) war nach dem Erfolg gegen St. Pauli bester Laune, aber auch realistisch. © Marcus Brandt/dpa

Besonders emotional wurde es in der 85. Minute, als Robert Glatzel (30) nach einem Patzer von FCSP-Keeper Nikola Vasilj (28) zum Sieg einköpfte - das Volksparkstadion explodierte!

"Das Tor in diesem Moment zu machen, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Davon träumt man als Fußballer! Heute muss gefeiert werden", unterstrich der Torschütze. Kapitän Sebastian Schonlau (29) betonte: "Was zuletzt auf uns eingeprasselt ist, war schon hart. Deswegen muss man das Ganze jetzt genießen."

Ludovit Reis (23) schlug in die gleiche Kerbe, lobte: "Wir haben einfach immer weiter gemacht und nie aufgegeben! Das ganze Stadion, die Mannschaft und die Fans waren heute eine Einheit! Ein ganz wichtiger Sieg für uns. Die Stadt ist blau-weiß-schwarz!"

So groß die Euphorie auch war, die Mini-Chance auf den Aufstieg ist durch den parallelen 3:1-Sieg von Fortuna Düsseldorf nicht größer geworden. "Wir sollten uns nicht zu viel Aufstiegshoffnungen machen. Wir müssen unsere restlichen Spiele gewinnen und dann schauen, was dabei herauskommt", so Glatzel.

Vier Punkte Rückstand, das deutliche schlechtere Torverhältnis - die Hoffnung des HSV ist angesichts von nur noch zwei Partien eine kleine. Das tat der Stimmung nach dem Derbysieg und der Stadtmeisterschaft aber keinen Abbruch.