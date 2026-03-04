HSV schluckt bittere Pille: Bayer dominiert, Rothosen mit Verletzungspech

Hamburg - Eine Nachholpartie zum Vergessen. Der HSV kam am Mittwochabend offensiv nahezu gar nicht zum Zug und verlor das Bundesligaspiel des 17. Spieltags mit 0:1 (0:0) gegen Bayer 04 Leverkusen .

Die Chancen in Halbzeit eins gehörten den Gästen aus Leverkusen. Von den Rothosen kam offensiv nahezu nichts. © Marcus Brandt/dpa

In den ersten Minuten war zunächst nicht viel los im Strafraum. Die erste Chance gehörte den Gästen aus NRW (8.). Nach rund zehn Minuten nahm die Nachholpartie so langsam Fahrt auf.

Mit einer knappen Viertelstunde auf der Uhr dann der erste kurze Schockmoment für den Volkspark. Ein Foul von Nikolai Remberg an Ibrahim Maza ließ den Unparteiischen auf den Punkt zeigen. Doch der Video-Assistent klärte schnell auf Freistoß - das Vergehen ereignete sich knapp außerhalb. Der Versuch durch Alejandro Grimaldo brachte allerdings nichts ein.

Bayer agierte von da an weiter angriffslustig und spielbestimmend, während der HSV offensiv nahezu nichts zeigte. Nennenswert war dabei lediglich ein Konterversuch der Rothosen über rechts. Die Flanke von Bakery Jatta landete allerdings bei Robert Andrich.

Noch bitterer als die fehlenden Chancen in Halbzeit eins war für die Mannschaft von Merlin Polzin das frühe Verletzungs-Aus des Gambiers. Kurz nach seinem Angriffsversuch musste der 27-Jährige wegen muskulärer Probleme vom Platz. Für ihn kam William Mikelbrencis ins Spiel.

Kurz vor der Pause (45 + 2) versuchte die Hjulmand-Elf dann nochmal ihr Glück. Doch der Ball landete nach einem Kopfball lediglich auf dem Kasten von Heuer Fernandes. Schiedsrichter Storks entließ damit beide Teams mit einem 0:0 in die Halbzeit.