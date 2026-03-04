HSV schluckt bittere Pille: Bayer dominiert, Rothosen mit Verletzungspech
Hamburg - Eine Nachholpartie zum Vergessen. Der HSV kam am Mittwochabend offensiv nahezu gar nicht zum Zug und verlor das Bundesligaspiel des 17. Spieltags mit 0:1 (0:0) gegen Bayer 04 Leverkusen.
In den ersten Minuten war zunächst nicht viel los im Strafraum. Die erste Chance gehörte den Gästen aus NRW (8.). Nach rund zehn Minuten nahm die Nachholpartie so langsam Fahrt auf.
Mit einer knappen Viertelstunde auf der Uhr dann der erste kurze Schockmoment für den Volkspark. Ein Foul von Nikolai Remberg an Ibrahim Maza ließ den Unparteiischen auf den Punkt zeigen. Doch der Video-Assistent klärte schnell auf Freistoß - das Vergehen ereignete sich knapp außerhalb. Der Versuch durch Alejandro Grimaldo brachte allerdings nichts ein.
Bayer agierte von da an weiter angriffslustig und spielbestimmend, während der HSV offensiv nahezu nichts zeigte. Nennenswert war dabei lediglich ein Konterversuch der Rothosen über rechts. Die Flanke von Bakery Jatta landete allerdings bei Robert Andrich.
Noch bitterer als die fehlenden Chancen in Halbzeit eins war für die Mannschaft von Merlin Polzin das frühe Verletzungs-Aus des Gambiers. Kurz nach seinem Angriffsversuch musste der 27-Jährige wegen muskulärer Probleme vom Platz. Für ihn kam William Mikelbrencis ins Spiel.
Kurz vor der Pause (45 + 2) versuchte die Hjulmand-Elf dann nochmal ihr Glück. Doch der Ball landete nach einem Kopfball lediglich auf dem Kasten von Heuer Fernandes. Schiedsrichter Storks entließ damit beide Teams mit einem 0:0 in die Halbzeit.
Christian Kofane schießt Bayer Leverkusen zum Auswärtssieg
Plötzlich ging es Schlag auf Schlag! Nach knapp neun Minuten in Hälfte zwei erzielte die Werkself fast die Führung. Doch Heuer Fernandes parierte den Abschluss von Edmond Tabsoba.
Nur knapp eine Minute später folgte die schnelle Antwort des HSV. Remberg versuchte aus knapp zwölf Metern sein Glück auf das 1:0 für die Gastgeber. Er zog wuchtig, aber zu zentral ab. Auch Leverkusen-Keeper Janis Blaswich war zur Stelle.
In der 68. Minute setzten die Bayer-Fans bereits zum Jubeln an, als Tapsoba nach einem Eckball das Leder ins Netz bugsierte. Schiedsrichter Storks deutete aber schnell an: Der Verteidiger hatte den Ball zuvor mit der Hand berührt - kein Tor.
Die Belohnung für die Mühe der Gäste ließ allerdings nicht lange auf sich warten. In der 74. Minute fand Maza die Lücke und sein Steckpass erreichte Kofane, der mit links abzog und zur Führung traf.
Weiterhin lag eher ein 2:0 als ein Anschlusstreffer in der Luft. Und wenngleich die Hamburger versuchten, sechs Minuten Nachspielzeit für sich zu nutzen, entschied die Werkself die Partie letztlich verdient für sich.
Statistik zum Bundesliga-Duell zwischen dem HSV und Bayer 04 Leverkusen
Bundesliga, 17. Spieltag (Nachholspiel)
Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen 0:1 (0:0)
Aufstellung HSV: Heuer Fernandes - Omari (65. Torunarigha), L. Vuskovic, Elfadli - Jatta (28. Mikelbrencis), Fabio Vieira, Remberg, Gocholeishvili - Königsdörffer (81. Lokonga), Downs (65. Stange), Philippe (65. Dompe)
Aufstellung B04: Blaswich - Quansah, Andrich, Tapsoba - Palacios, Aleix Garcia, Culbreath (80. Poku), Maza (89. Fernandez), Grimaldo, Terrier (70. Tillmann) - Kofane
Schiedsrichter: Sören Storks (Ramsdorf)
Zuschauer: 57.000 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Kofane (74.)
Gelbe Karten: / Aleix Garcia (4)
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa