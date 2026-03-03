Leverkusen-Nachholspiel nur drei Tage nach Heim-Pleite: Hat der HSV überhaupt eine Chance?

Hamburg - Nach der Heim-Pleite gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende wartet auf den HSV nur drei Tage später die nächste schwere Aufgabe im Volksparkstadion (Mittwoch, 20.30 Uhr). Mit Bayer 04 Leverkusen will die nächste Top-Mannschaft die Heim-Stärke der Rothosen zerstören.

HSV-Chefcoach Merlin Polzin (35). © Torsten Silz/dpa

Die Leistung gegen Leipzig sei letztlich nicht genug gewesen, das stehe außer Frage, bestätigte HSV-Chefcoach Merlin Polzin (35) bei der Pressekonferenz am Dienstag.

Dennoch dürfe man "die Wahrheit nicht aus dem Blick verlieren": Es gibt eben Mannschaften in der Bundesliga, die besser sind, als man selbst.

"Wir müssen zu einhundert Prozent abliefern. Müssen maximal intensiv sein, um überhaupt eine Chance zu haben", betonte der 35-Jährige mit ernster Miene. Das Spiel gegen Leipzig sei dafür der klare Spiegel gewesen.

Trotz allem freue man sich auf Spiele wie diese, Duelle gegen Mannschaften mit enormer Qualität.

Dieses Gefühl, das erste Mal gegen Meister-Spieler wie Patrik Schick (30), Robert Andrich (31) oder Alejandro Grimaldo (30) zu spielen, sei für seine Spieler etwas sehr Besonderes. Und von diesem Gefühl müsse man zehren, um die entsprechende Leistung auf dem Platz abzurufen.

"Wenn wir alles in die Waagschale werfen, haben wir auch die Chance gegen so eine Mannschaft Punkte zu holen", so der Trainer.