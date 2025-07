HSV-Kapitän Schonlau trifft eine Entscheidung - bleibt er oder geht er?

Der langjährige HSV-Kapitän Sebastian Schonlau (30) hat wenig Aussicht auf Spielzeit. © IMAGO / Lobeca

Bereits vor dem Start der Saisonvorbereitung hatte sich Schonlau mit den HSV-Verantwortlichen um Trainer Merlin Polzin (34) und Sportchef Stefan Kuntz (62) zusammengesetzt und seine Situation besprochen. Aufgrund der bisherigen Transfers und den Gerüchten um neue Abwehrspieler hat der 30-Jährige kaum Aussicht auf Einsätze.

Beim ersten Härtetest der Vorbereitung gegen den dänischen Topclub FC Kopenhagen (0:1) durfte Schonlau, wie alle anderen Profis auch, zumindest eine Halbzeit ran. Anschließend beleuchtete der 30-Jährige seine eigene Situation.

"Ich will Fußball kicken", stellte der langjährige Kapitän der Rothosen klar. "Wenn das in so einem Rahmen wie heute stattfindet, ist das umso schöner." Rund 8000 HSV-Fans waren mit in die dänische Hauptstadt gereist, um ihr Team zu unterstützen. "Jetzt geht es in Richtung Bundesliga, das ist so auch ganz klar mit Merlin kommuniziert."

Das Spiel in Kopenhagen verdeutlichte allerdings, dass Polzin künftig auf eine Dreierkette mit Daniel Elfadli (28), Aboubaka Soumahoro (20) und Jordan Torunarigha (27) setzen wird. Zudem besteht das Interesse an Armel Bella-Kotchap (23) vom FC Southampton - brutale Konkurrenz für Schonlau.