Davie Selke verabschiedet sich mit emotionalen Worten vom HSV

Davie Selke (30) verlässt den HSV nach nur einem Jahr wieder und wechselt ablösefrei in die Türkei.

Selkes Vertrag war nach dem Aufstieg ausgelaufen, beide Seiten sprachen zwar über eine weitere Zusammenarbeit, doch letztlich scheiterte es an unterschiedlichen Vorstellungen in Sachen Gehalt und Vertragslaufzeit. Daher kam der Abschied des Angreifers am Freitagabend nun nicht mehr überraschend, in der kommenden Saison läuft er für den türkischen Erstligisten Basaksehir FK auf, der sogar die Chance auf die Teilnahme an der Conference League hat.

Mit 22 Toren hatte der 30-Jährige maßgeblichen Anteil am überfälligen Aufstieg des HSV gehabt, dazu ging er als Führungsspieler voran. Entsprechend emotional verabschiedete sich der Angreifer vom Verein.

"Das Jahr beim HSV war das emotionalste Jahr meiner bisherigen Karriere. Alles, was wir in der vergangenen Saison gemeinsam erlebt und mit dem Aufstieg erfolgreich zu Ende gebracht haben, werde ich für immer in Erinnerung behalten und in meinem Herzen tragen", erklärte Selke.

"Jedes einzelne Tor mit der Raute auf der Brust, jeder Jubel mit den Fans und vor allem die Momente auf dem Rasen nach dem Ulm-Spiel und die Aufstiegsfeier auf dem Rathausmarkt sind Momente für die Ewigkeit. Ich verspüre große Dankbarkeit gegenüber meinen Mitspielern, Trainern, Mitarbeitern sowie den einzigartigen Fans! Der HSV wird immer Teil meines Lebens sein. Ich wünsche dem HSV in der Bundesliga nur das Beste!"