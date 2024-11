HSV-Trainer Baumgart bläst zum Gegenangriff: "Werden Ziele mit mir erreichen"

Hamburg - Der Wind hat sich gedreht! Beim Hamburger SV sind die letzten Ergebnisse nicht spurlos an Steffen Baumgart (52) vorbei gegangen. Nach der 2:4-Testspiel-Niederlage gegen Twente Enschede bezog der Trainer Stellung zur Kritik an seiner Person.

Trainer Steffen Baumgart (52) ist überzeugt, dass er die Ziele mit dem HSV erreichen kann. © Marcus Brandt/dpa

Sport-Vorstand Stefan Kuntz (62) hatte es in der Sport Bild deutlich zu verstehen gegeben. "Die Leistungen in Düsseldorf oder gegen Magdeburg müssen künftig der Maßstab sein. Das ist die Basis für die restliche Saison", stellte er klar.

Die Realität nach den zwei Siegen in den Topspielen sieht aber anders aus. Ein 2:4 in Elversberg, ein glückliches 1:1 gegen Nürnberg und ein 1:3 in Braunschweig. In der Folge kippte die Stimmung und Baumgart geriet öffentlich in die Kritik.

"Ich versuche mich das herauszuhalten. Die Stimmung in Hamburg kippt alle 14 Tage, mal positiv, mal negativ" sagte der 52-Jährige. "Ich versuche bei mir zu bleiben und mit den Jungs an den Dingen zu arbeiten, die wir besser machen können."

Als Cheftrainer ist dies auch seine Aufgabe, deswegen nahm er die Kritik zur Kenntnis. "Es macht etwas mit mir und das ärgert mich", gab Baumgart zu verstehen. Denn es ist keine drei Wochen her, da war die HSV-Welt noch eine andere. "Jetzt haben wir drei Spiele nicht so erfolgreich gespielt, und die Stimmung ist, wie sie ist", ergänzte er.