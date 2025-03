HSV und Selke pokern um neuen Vertrag: "In beide Richtungen offen - leider!"

Hamburg - Davie Selke (30) will in Hamburg bleiben, sein Trainer will den Stürmer halten - doch die Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrages ist alles andere als sicher.

Die Zukunft von Stürmer Davie Selke (30) beim HSV ist noch immer ungewiss. © IMAGO / HMB-Media

"Ich habe mich schon so oft geäußert zu dem Thema, auch in der Klarheit, wie ich es zuvor nicht gemacht habe. Ich kann nichts versprechen, wir werden sehen, wie die Gespräche weiterlaufen. Es ist in beide Richtungen offen - leider", sagte Selke nach der Zweitliga-Nullnummer des HSV gegen die SV Elversberg am Freitagabend im Volksparkstadion.

Selke machte klar: "Ich habe mir schon auch ein Zeitfenster gesetzt und irgendwann wird es von mir eine Entscheidung geben." Genau definieren wollte der 30-Jährige seinen Zeithorizont allerdings nicht. "Man muss gucken, ob man einen gemeinsamen Weg findet oder nicht."

Vor dem Anpfiff hatte HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz (62) Einblick in die Verhandlungen gegeben. "Es ist manchmal nicht so einfach. Beide Seiten haben ihre Standpunkte. Der eine erzählt ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, wir sind da garantiert nicht dabei, sodass vermeintlich Druck aufgebaut wird."