HSV vor Transfer-Doppelpack: Zwei Mittelfeldspieler sollen kommen

Hamburg - Kommt jetzt Bewegung in den Kader? Nach dem Abgang von Laszlo Benes (26) zu Union Berlin klafft im Mittelfeld des Hamburger SV eine große Lücke. Zwei Spielern könnten diese nun schließen.

Der HSV will erneut Daniel Elfadli (27, r) vom 1. FC Magdeburg verpflichten. © Gregor Fischer/dpa

Nach übereinstimmenden Medienberichten haben die Rothosen erneut Interesse an Daniel Elfadli (27) von Liga-Konkurrent 1. FC Magdeburg. Der Mittelfeldspieler sollte bereits in der vergangenen Saison kommen, doch der Transfer platzte an der zu hohen Ablöseforderung von einer Million Euro.

Diese dürfte in diesem Jahr niedriger liegen, da der Vertrag des 27-Jährigen nächstes Jahr ausläuft und er nicht gewillt ist, diesen zu verlängern.

Spieler und Verein sollen sich bereits über einen Wechsel einig sein, nun geht es noch um die Ablöse. Geht alles klar, könnte Elfadli bereits mit ins erste Trainingslager nach Schneverdingen fahren.

Gleiches gilt auch für den Tschechen Adam Karabec (20) von Sparta Prag. Der offensive Mittelfeldspieler stammt aus der Jugend des tschechischen Double-Siegers und feierte bereits im Alter von 16 Jahren und sieben Monaten sein Profi-Debüt. Insgesamt kommt er bislang auf 141 Einsätze für Sparta.