Muheim-Aussetzer schockt den HSV! Rothosen holen nur einen Punkt gegen Paderborn

Während die Gäste auch in der Folge tonangebend waren, dauerte es bis zur 30. Minute, ehe sich auch die Hanseaten erstmals gefährlich zeigten: Eine Hereingabe von Ludovit Reis fälschte Ron Schallenberg ab und der Ball trudelte knapp am rechten Pfosten vorbei.

Sonny Kittel lässt sich nach seinem Tor zum 2:1 von den Fans im Volksparkstadion © Marcus Brandt/dpa

Der zweite Abschnitt machte da weiter, wo der erste aufgehört hatte: In der 49. Minute leistete sich Tobias Müller einen schlimmen Ballverlust am eigenen Sechzehner, Sonny Kittel umkurvte Keeper Jannik Huth und schob zum 2:1 ein - das Volksparkstadion explodierte!

In der Folge wurde die Partie immer packender! Ein rassiger Zweikampf reihte sich an den nächsten, und das Stadion verwandelte sich immer mehr in einen Hexenkessel. Auch HSV-Coach Tim Walter war voll dabei, holte sich wegen Meckerns die Gelbe Karte ab.

Fußball wurde aber auch noch gespielt, und die Hamburger hatten die Vorentscheidung auf dem Fuß: Heyer rutschte in eine Hereingabe von Dompé, konnte die Kugel aber aus nächster Nähe nicht im Kasten unterbringen - was für eine Riesenchance (59.)!

So kam es, wie es kommen musste und die Gäste glichen aus: Miro Muheim leistete sich an der Strafraumkante ein völlig unnötiges Foul an Florent Muslija und Referee Dr. Robin Braun zeigte zu Recht auf den Punkt. Der Gefoulte trat selbst an und versenkte eiskalt in die Mitte (73.).